Hamilton diz que não acreditava na pole e pede atenção com evolução da Ferrari

"Eu tentei manter o carro na pista e me preocupei com o estado do carro (após a rodada). Obviamente, acabei ficando para trás e tentei buscar posições mais à frente. Mas, naturalmente, pouco tempo depois eu pensei: provavelmente eu perdi (a pole) lá", declarou o piloto britânico na coletiva após o treino classificatório. "Sou muito sortudo em ter um grande carro, pelos últimos dois anos, que me possibilita conquistar as poles", completou Hamilton.

Os segundos finais do Q3 foram decisivos, quando Lewis Hamilton lutava para melhorar seu tempo, mas rodou e saiu da pista. Mas ele contou com a rodada de Rosberg para cravar a pole. Mesmo com erros de seus dois pilotos, a Mercedes manteve o domínio sobre os rivais e terá seus carros na primeira fila para o GP da Áustria neste domingo. Hamilton cravou o melhor tempo, com 1min08s455, com o companheiro de equipe, Nico Rosberg, na segunda colocação. Sebastian Vettel, que teve ótimo desempenho nos treinos livres, largará em 3º na Áustria.

Sobre as condições para a prova deste domingo em Spielberg, Hamilton acredita que a Ferrari evoluiu muito e sua equipe precisa trabalhar muito bem para conquistar a vitória. "A Ferrari realmente mostrou um grande ritmo para este domingo. Vai ser uma corrida difícil. Cada fração de tempo contará."