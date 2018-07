Hamilton diz que Rosberg merecia o seu lugar no pódio

Hamilton elogiou o piloto alemão por causa de sua postura na pista. Na parte final da prova, a direção da Mercedes ordenou aos dois que mantivessem suas posições, com Hamilton em terceiro e Rosberg em quarto, para evitar uma disputa interna que poderia acabar precocemente com a corrida da dupla e ainda gerar maior desgaste de pneus.

Rosberg, contudo, era o mais rápido naquele momento - registrou a volta mais rápida da corrida. Mas aceitou a ordem, diferentemente do que aconteceu com Sebastian Vettel (o vencedor da prova desrespeitou ordens da Red Bull e ultrapassou o companheiro Mark Webber nas voltas finais do GP).

"Eu tenho que dar os parabéns ao Nico. Ele dirigiu melhor e foi mais controlado na corrida do que eu. E mereceu terminar na posição em que cruzei a linha de chegada", declarou Hamilton. "A equipe fez uma ordem, via rádio, para segurarmos nossa posições e ambos respeitamos isso", justificou.

Rosberg, por sua vez, admitiu a decepção por ter mantido a colocação, mas disse compreender a decisão da Mercedes. "Claro que foi decepcionante, mas eu entendo que a decisão da equipe teve por objetivo garantir que os dois carros chegassem até o fim da corrida, e com boas colocações, principalmente por causa das investidas dos adversários", declarou.

PIT STOP - Hamilton acabou protagonizando neste domingo uma das cenas mais cômicas da corrida. O inglês cometeu uma gafe ao se encaminhar para o pit stop quando parou nos boxes da McLaren, sua antiga equipe, ao invés de estacionar diante da Mercedes.

Ele corrigiu rapidamente o erro, mas não deixou de admitir o constrangimento pela situação curiosa. "Estava acostumando a dirigir pela McLaren durante muitos anos. Não sei como isso foi acontecer. Então, peço muitas desculpas à equipe", declarou o piloto, ao fim do GP.