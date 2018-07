Hamilton diz que se surpreendeu com segundo lugar O inglês Lewis Hamilton admitiu neste sábado que ficou surpreso com o seu desempenho no treino de classificação para o GP da Alemanha de Fórmula 1. O piloto da McLaren conseguiu a segunda posição no grid de largada, sendo menos de um décimo de segundo mais lento do que o australiano Mark Webber, da Red Bull. Empolgado, ele acredita ter feito uma das melhores voltas das sua carreira na Fórmula 1.