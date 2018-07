Hamilton diz que será agressivo para passar Red Bull

"A Red Bull parece muito forte, mas eu vou fazer tudo que eu posso para passar pelo menos um, se não ambos, na largada. Espero que eu possa atacar amanhã. Quando você larga do lado limpo do grid, você automaticamente tem uma oportunidade muito melhor de ter um bom começo, e, este ano, tenho saído normalmente no lado sujo, então amanhã será como um bônus para mim", disse.

Assim, Hamilton prometeu ser agressivo na largada do GP da Espanha. "Terceiro no grid é realmente uma posição perfeita, porque, se você tiver um bom começo, você pode segurar os caras na frente. Meu objetivo é estar em primeiro lugar na curva 1! Normalmente não vou por esse caminho, mas enquanto eu estiver atrás, não estarei feliz", afirmou.

Apesar de admitir a superioridade da Red Bull, Hamilton avaliou que a McLaren evoluiu para o GP da Espanha. "Nós definitivamente melhoramos neste fim de semana. Nós continuaremos pressionando: não desistiremos e com a asa móvel devemos fazer uma boa corrida amanhã", comentou.