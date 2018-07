Hamilton diz que superou expectativas com 5ª posição Acostumado a lutar por vitórias desde a sua estreia na Fórmula 1, Lewis Hamilton parece ter diminuído as suas expectativas neste início de temporada. Neste domingo, o piloto britânico disse que ficou feliz ao conquistar a quinta colocação no GP da Austrália, na sua estreia na Mercedes. Assim, ele garantiu estar feliz com a nova realidade.