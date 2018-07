Hamilton diz que vai aprender com problemas da Malásia O inglês Lewis Hamilton afirmou que vai tirar lições do decepcionante desempenho que teve no GP da Malásia. Com problemas de estratégia e um acidente com o espanhol Fernando Alonso, o piloto da McLaren terminou a prova apenas na oitava colocação, depois de registrar o segundo melhor tempo no treino de classificação. Agora, espera dar a volta por cima no GP da China, que será realizado no próximo domingo em Xangai.