Hamilton diz que vitória foi resposta aos críticos O inglês Lewis Hamilton foi alvo de críticas nesta temporada por se envolver em vários acidentes, mas conseguiu dar a volta por cima no domingo, quando venceu o GP da Alemanha, no circuito de Nurburgring, com um desempenho consistente e sem erros graves. E o piloto da McLaren admitiu que sua atuação foi uma resposta aos críticos. "Você sabe que meu pai sempre me disse que o único lugar para dar uma resposta deve ser a pista. E se você tem um resultado como este, responde tudo, não é?", disse.