Hamilton diz ter relação 'fantástica' com Button

Enquanto a Ferrari começa a viver os primeiros atritos entre o brasileiro Felipe Massa e o espanhol Fernando Alonso, a McLaren parece estar num clima de paz. Quem garante é o piloto inglês Lewis Hamilton, que diz ter uma relação "fantástica" com seu companheiro, o também inglês Jenson Button.

Atual campeão da Fórmula 1, Button foi contratado pela McLaren nesta temporada, enquanto Hamilton já está em seu quarto ano na equipe, pela qual conquistou o título de 2008. A relação entre dois pilotos de ponta dentro da equipe causava grande expectativa na categoria, mas a convivência tem sido boa.

"Fico feliz quando ele vence e ele fica feliz quando eu estou na frente", afirmou Hamilton, nesta terça-feira, durante um evento promocional na África do Sul. No último domingo, em Xangai, a McLaren fez uma dobradinha no GP da China, sendo que Button foi o primeiro colocado na prova.

Com a vitória, a sua segunda em quatro etapas disputadas, Button lidera o campeonato com 60 pontos, com 11 de vantagem sobre seu companheiro de equipe, que é o quarto colocado. "Claro que um quer superar o outro. Mas nós somos muito profissionais sobre isso", explicou Hamilton.