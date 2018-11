Hamilton "dribla" fãs e imprensa ao chegar a Interlagos para o GP do Brasil

Lewis Hamilton "driblou" os fãs e a imprensa, nesta manhã de domingo, em Interlagos. O pentacampeão mundial antecipado da temporada 2018 da Fórmula 1 utilizou uma entrada lateral para chegar aos boxes da Mercedes.

No ano passado, o piloto britânico precisou de 20 minutos para chegar ao paddock do circuito paulistano por causa do assédio de torcedores.

Lewis vai largar na pole position no 47º GP do Brasil, após bater o recorde da pista. Será a décima vez que o piloto vai ocupar o primeiro lugar no grid de largada na temporada. Esta é a 82ª pole do inglês na carreira.

Hamilton ganhou o GP do Brasil em 2016, mas considera a corrida nacional um "calcanhar de Aquiles" na carreira. Seu primeiro título foi conquistado em 2008, quando Felipe Massa foi o vencedor da prova.