Hamilton e Bottas apontam falhas na Mercedes após liderança em treino livre

As primeiras colocações no segundo treino livre nesta sexta-feira em Interlagos não entusiasmaram Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Os pilotos apontaram problemas na Mercedes para serem resolvidos até o classificatório deste sábado da Fórmula 1. "O carro está melhor que no México, tivemos evolução, mas ainda temos problemas", disse o pentacampeão antecipado.

Bottas, seu companheiro, foi ainda mais incisivo. "O primeiro treino foi muito difícil. Tivemos várias travadas de roda, mas realmente melhoramos no segundo treino. Ainda assim não podemos nos sentir satisfeitos e o trabalho vai ser duro nos próximos dois dias".

Do lado da Ferrari, Sebastian Vettel demonstrou bom humor ao ter um parafuso solto durante a sessão de treino. "Há algo solto entre minhas pernas. Além do óbvio", disse o alemão, pelo rádio, para a sua equipe. "Algo está saltando entre meus pés. Eu ficaria orgulhoso se fosse o que você achava que era, mas...", divertiu-se o tetracampeão mundial, que fez o terceiro melhor tempo no segundo treino.

Já Max Verstappen, o mais rápido no primeiro treino livre, sofreu com um vazamento de óleo no segundo, que o deixou parado metade do tempo nos boxes. Após o trabalho dos mecânicos, o holandês obteve o quinto lugar, mas mesmo assim não estava otimista quanto ao classificatório deste sábado.

"Mercedes e Ferrari possuem carros melhores. Não acho que tenhamos chance de pole, mas podemos adotar uma estratégia diferente para tentar surpreender na corrida", disse o vencedor do GP do México, há duas semanas.