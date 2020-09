Hamilton e Bottas apostam em grande disputa pela pole position para GP da Rússia

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas prometem uma intensa disputa pela pole position, neste sábado, em Sochi, onde domingo será disputado o GP da Rússia de Fórmula 1. Os dois pilotos da Mercedes acreditam que poderão ser mais rápidos na tomada de tempo classificatória para o grid de largada, após dominarem os treinos desta sexta-feira.

"Ainda temos muito a melhorar. Perdemos muito a traseira nas voltas que fizemos com pouco combustível. Melhoramos na segunda sessão de treinos, mas não consegui chegar ao ideal em nenhum ponto da pista", disse Bottas, que fez a volta mais rápida em 1min33s519.

Leia Também Sem afetar número de atletas, Tóquio cria pacote de simplificações para Olimpíada

Acho que não fui particularmente rápido hoje. Não comecei bem, a primeira sessão foi muito pobre, tive um acidente na primeira curva com o pneu macio, depois usamos os duros e eles terminaram destruídos", afirmou Hamilton, 0s267 mais lento que o finlandês (1min33s786).

Apesar do segundo lugar e do trabalho que deverá fazer para ser mais rápido em busca da pole, Hamilton elogiou o carro. "Está bastante bem, o que teremos de ajustar nesta noite de sexta-feira não é novidade para nós", disse o inglês, que, em caso de vitória, vai igualar a marca de 91 triunfos do alemão Michael Schumacher.

Os pilotos voltarão a acelerar em Sochi neste sábado com o terceiro treino livre às 6 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 9 horas. A largada para o GP da Rússia será às 8h10 do domingo.

Hexacampeão mundial, Hamilton soma 190 pontos na classificação da temporada, contra 135 de Bottas. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, acumula 110, enquanto o britânico Lando Norris, da McLaren, tem 65.