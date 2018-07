Hamilton é mais rápido nos treinos livros e mira pole no GP da Malásia

O inglês Lewis Hamilton mostrou novamente que a McLaren é a equipe a ser batida no GP da Malásia de Fórmula 1, neste fim de semana, ao ser o piloto mais rápido das duas sessões de treinos livres realizadas nesta sexta-feira, 23, no Circuito Internacional de Sepang. Já os pilotos brasileiros tiveram desempenho ruim. Após ficar em 13º na primeira sessão, Felipe Massa perdeu três posições na segunda atividade. Bruno Senna só participou do segundo treino e ficou em 17º lugar.

Hamilton, que conquistou a pole position do GP da Austrália, disputado no último fim de semana e que abriu a temporada 2012 da Fórmula 1, estabeleceu-se como favorito para repetir o feito neste sábado, ao ser mais de 3 décimos de segundo mais rápido na segunda sessão desta sexta-feira do que o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, e o inglês Jenson Button, da McLaren, segundo e terceiro colocado, respectivamente. Na sua melhor volta na segunda sessão, o campeão mundial de 2008 marcou 1min38s172, contra 1min38s533 de Schumacher e 1min38s535 de Button.

"Foi um dia bom para mim", disse Hamilton. "Nós fizemos algumas mudanças no equilíbrio do carro após a última corrida e estou muito feliz. Por aqui, as ultrapassagens serão um pouco mais possíveis do que em Melbourne. No entanto, largar da frente será ainda a melhor posição para a corrida, e é isso que eu vou buscar amanhã".

O seu tempo no primeiro treino livre - 1min38s021 - foi um décimo de um segundo melhor do que na segunda atividade, quando todas as equipes decidiram preservar jogos de pneus para o sábado e domingo ao invés de usá-los neste sexta-feira. A degradação dos pneus é um grande problema no circuito malaio, e contar com compostos novos deve ser decisivo para a definição da corrida.

As melhores voltas da sexta-feira foram mais de 3 segundos mais lentas do que a pole position do GP da Malásia de 2011, obtida pelo alemão Sebastian Vettel, com 1min34s870, em mais um indicativo de que as equipes se pouparam nesta sexta-feira. O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, foi o quarto mais rápido no segundo treino livre, à frente do australiano Daniel Riccciardo, da Toro Rosso, e do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

O australiano Mark Webber, da Red Bull, terminou a atividade na sétima colocação, enquanto o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe e atual campeão mundial, ficou em décimo lugar, sofrendo com o equilíbrio do seu carro. Ele encerrou a atividade atrás dos franceses Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, e de Romain Grosjean, da Lotus.

Pressionado na Ferrari, Felipe Massa, que está usando um novo chassi na Malásia após seu desempenho decepcionante em Melbourne, não mostrou grandes sinais de evolução e terminou a segunda sessão em Sepang no 16º lugar, com o tempo de 1min40s271. O brasileiro foi seguido pelo compatriota Bruno Senna, da Williams, com 1min40s678.

Nesta sexta-feira, Hamilton completou 47 voltas na Malásia, sendo 28 na segunda atividade. Após faturar a pole na Austrália, o inglês não conseguiu acompanhar o ritmo de Button na corrida. Assim, reconheceu que ele e todos os pilotos devem ser mais vigilantes para evitar o desgaste excessivo de pneus na corrida de domingo. "Cuidar dos pneus vai ser uma tarefa difícil, por isso é preciso encontrar o equilíbrio certo", disse Hamilton, companheiro de equipe exatamente do piloto que é apontado como quem melhor preserva os pneus na Fórmula 1.

Os tempos da segunda sessão desta sexta-feira indicaram que o GP da Malásia deverá ser dominado pelos pilotos da McLaren e da Mercedes. Os quatro carros dessas equipes contam com motores da Mercedes, o que deve aumentar a importância dos pneus para a definição da prova. Outro fator potencialmente decisivo é o risco de chuvas na Malásia. Os treinos desta sexta-feira foram realizados com pista seca, mas é raro um fim de semana de corrida em Sepang sem chuva.

Os treinos livres desta sexta-feira não tiveram grandes incidentes. O carro de Button teve um vazamento de óleo que reduziu seu tempo de pista no primeiro treino livre, enquanto o japonês Kamui Kobayashi, da Sauber, teve um problema no seu câmbio durante o segundo treino.

O treino de classificação para o GP da Malásia será disputado neste sábado, a partir das 5 horas (de Brasília). A largada da corrida acontece no mesmo horário no domingo.

Confira os tempos da segunda sessão de treinos livres para o GP da Malásia:

1º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min38s172

2º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min38s533

3º Jenson Button (ING/McLaren), 1min38s535

4º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min38s696

5º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min38s853

6º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min38s891

7º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min39s133

8º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min39s297

9º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min39s311

10º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min39s402

11º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min39s444

12º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min39s464

13º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min39s625

14º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min39s687

15º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min39s696

16º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min40s271

17º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min40s678

18º Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min40s947

19º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min41s464

20º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min41s681

21º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min42s594

22º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min42s874

23º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min43s658

24º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania) 1min43s283