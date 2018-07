Hamilton é o mais rápido do primeiro dia de testes da F-1; Massa fica em terceiro

No que depender de Lewis Hamilton, a Fórmula 1 começará este ano do jeito que terminou os últimos três: com a Mercedes na frente. Pelo menos foi esta a impressão inicial deixada pelo piloto inglês, que liderou o primeiro dia de testes da categoria na pré-temporada, nesta segunda-feira, no Circuito da Catalunha, em Montmeló, na Espanha.

Hamilton foi à pista somente na segunda parte da atividade, à tarde, e terminou com o melhor tempo da segunda, ao marcar 1min21s765, em uma das 73 voltas que deu no circuito. O inglês luta para recuperar a hegemonia na categoria, já que conquistou o título nas temporadas de 2014 e 2015 mas viu Nico Rosberg ser campeão em 2016, antes de se aposentar.

Hamilton também mostrou ter se adaptado bem ao novo regulamento técnico para 2017, que trouxe mudanças com o objetivo de, entre outras coisas, deixar os carros com maior aerodinâmica e aderência na pista. Para isso, as asas e pneus traseiros são mais largos este ano.

Depois de ser o mais rápido pela manhã, Sebastian Vettel terminou com o segundo melhor tempo do dia, ao marcar 1min21s878 na parte da tarde. O piloto alemão foi o que mais rodou neste primeiro teste, ao completar 128 voltas, e havia cravado 1min22s791 na primeira sessão.

O segundo que mais rodou foi o brasileiro Felipe Massa. Depois de anunciar a aposentadoria e voltar atrás, por conta da saída de Valtteri Bottas para a Mercedes, o piloto completou 103 voltas na pista e marcou seu melhor tempo à tarde, quando fez 1min22s076 e terminou como o terceiro mais rápido do dia.

Kevin Magnussen, da Haas, marcou 1min22s894 e foi quarto mais rápido, enquanto a quinta posição ficou com Daniel Ricciardo. O australiano tinha sido prejudicado pela manhã por conta de sua Red Bull, que sofreu uma pane em um sensor, o que obrigou o piloto a abandonar a atividade após completar somente quatro voltas. À tarde, no entanto, conseguiu rodar por 46 voltas e marcou 1min22s926.

Quem enfrentou problemas pela manhã e seguiu com dificuldades à tarde foi Fernando Alonso. A McLaren do espanhol apresentou defeitos no tanque de óleo, o que prejudicou a lubrificação do carro. Por diversas vezes, o piloto precisou voltar aos boxes, o que fez com que completasse somente 29 voltas, com 1min24s852 como seu melhor tempo, o décimo entre os 11 pilotos que foram à pista nesta segunda.

Este foi o primeiro dia de atividades de pré-temporada no Circuito da Catalunha. No total, serão oito dias de testes, divididos entre duas sequências de quatro dias nesta e na próxima semanas. A temporada 2017 da Fórmula 1 começa oficialmente com o GP da Austrália, agendado para o dia 26 de março.