Hamilton é o melhor no 1.º treino livre na Coreia do Sul O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, conseguiu, nesta sexta-feira, o melhor tempo da primeira sessão de treinos livres do GP da Coreia do Sul de Fórmula 1. No novo circuito de Yeongam, o piloto entrou na pista apenas nos 20 minutos finais e conseguiu o tempo de 1min40s887. O segundo colocado foi o polonês Robert Kubica, da Renault, que também andou na casa dos 1min40s - fez 1min40s968.