Hamilton é o melhor no 1º treino livre na Coreia do Sul No treino oficial de classificação para o GP da Coreia do Sul de Fórmula 1, neste sábado, o inglês Lewis Hamilton tentará a pole position para seguir na luta pelo título. Nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil), o piloto da McLaren teve um bom início no circuito de Yeongam com o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres. Com 1min39s148, Hamilton ficou na frente do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que cravou a marca de 1min39s450.