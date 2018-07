Hamilton e Rosberg exibem ansiedade por primeira prova da Fórmula 1

MELBOURNE - O inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg iniciarão neste domingo, em Melbourne, no GP da Austrália, o Mundial de Fórmula 1 de 2013 cheios de motivação. Juntos, eles formarão uma nova dupla de pilotos da Mercedes e agora não escondem a ansiedade para a prova que será realizada no circuito de Albert Park.

Depois de deixar a McLaren, com a qual foi campeão mundial em 2008, Hamilton espera poder se manter entre os principais protagonistas da F1, depois de sua nova escuderia ter exibido força nos testes coletivos de pré-temporada.

"É o começo de uma nova temporada e o início de uma nova aventura para mim com a Mercedes. Não posso esperar para chegar a Melbourne, entrar na pista e descobrir onde nós estamos (em relação aos rivais). O GP da Austrália é sempre uma pista empolgante: as equipes não sabem como irão se comparar em termos de desempenho, os fãs são fantásticos e, com as grandes mudanças para os pneus novamente neste ano, simplesmente não sabemos o que irá acontecer na corrida", disse Hamilton.

Rosberg, por sua vez, ressaltou que está empolgado com as melhorias proporcionadas pela Mercedes para o carro desta temporada, mas também admitiu que é difícil prever em que patamar está a equipe em relação aos seus principais adversários.

"Melbourne é um grande lugar para dar o pontapé inicial de uma temporada da Fórmula 1. Eu realmente gosto da cidade e os fãs australianos no circuito são sempre fantásticos e apoiadores. O primeiro GP é onde todos descobrem onde realmente estão e podemos julgar quão bem nós trabalhamos contra nossa concorrência, pois apenas os tempos dos testes de inverno não contam a história toda", afirmou o alemão, que ainda citou a maior degradação dos novos pneus Pirelli "como maior problema para todos" e enfatizou: "Estou realmente ansioso para o próximo final de semana".