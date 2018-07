Hamilton e Rosberg preveem evolução antes de domingo

Na briga pelo título da temporada, Lewis Hamilton e Nico Rosberg voltaram a impor o domínio na Mercedes nesta sexta-feira. O inglês foi o mais rápido nas duas sessões, seguido de perto pelo alemão. Apesar da superioridade diante dos rivais, a dupla ainda vê espaço para crescer no Circuito de Yas Marina, antes da corrida deste domingo, em Abu Dabi pela Fórmula 1.

"Fizemos alguns passos à frente com o acerto de hoje, mas como sempre há ainda mais espaço para sermos mais rápidos", declarou Hamilton, líder do campeonato. "Vamos seguir forçando para tentar melhorar em cada área possível. De qualquer jeito, o carro está incrível. Com certeza é o melhor que já pilotei aqui."

Rosberg também deixou a pista satisfeito, mas deu o recado ao seu companheiro de Mercedes: "Eu ainda não consegui a minha melhor volta aqui". "Temos ainda um bom espaço para melhorar no restante do fim de semana. Preciso apenas encontrar a sintonia fina do acerto."

Hamilton e Rosberg vão decidir na corrida de domingo quem será o campeão da temporada 2014 da Fórmula 1. O inglês tem ligeira vantagem por estar 17 pontos à frente do companheiro no Mundial de Pilotos. Mas o alemão conta com a pontuação dobrada que será distribuída excepcionalmente em Abu Dabi para sonhar com o primeiro troféu.

Para ser bicampeão, Hamilton precisa chegar ao menos em segundo em Abu Dabi. Rosberg, por sua vez, fatura o título se vencer a prova e se o companheiro não passar do terceiro lugar.