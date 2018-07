Hamilton elogia carro e celebra 'proximidade' da rival McLaren

Atual líder do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton fechou a sexta-feira de treinos livres do GP da Rússia na liderança e não escondeu a sua satisfação com o desempenho do seu carro, até pelo fato de que iniciou o dia como segundo piloto mais rápido, sendo superando então apenas por Nico Rosberg, seu companheiro de Mercedes e rival direto na luta pelo título do campeonato.

"Gosto do novo circuito. Tem realmente boa aderência e ótimas curvas, com muitas de média velocidade. É bem divertido. E o carro se comportou muito bem hoje", festejou o piloto inglês, que depois ainda viu como positivo o fato de a McLaren ter andado próxima à Mercedes com o dinamarquês Kevin Magnussen fechando o dia na segunda colocação, enquanto Rosberg ficou em quarto, atrás também do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

"A McLaren me pareceu próxima, o que é bom para todo mundo, assim como deve fazer uma corrida decente", disse Hamilton, lembrando que a equipe inglesa já contou com Jenson Button conquistando o quinto lugar do GP do Japão, ficando atrás apenas das Mercedes e das Red Bull de Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo, no último domingo.

"Eles fizeram uma grande corrida, o ritmo estava muito bom, especialmente com Jenson. Não sei se eles deram um passo à frente neste fim de semana, mas estão parecendo bem", analisou. Para Hamilton, o fato de a McLaren estar competitiva é bom principalmente porque pode assim dificultar ainda mais a vida de Rosberg na perseguição ao inglês, hoje com apenas dez pontos de vantagem sobre o alemão na classificação do campeonato.