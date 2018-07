Hamilton elogia Rosberg e prevê novo duelo interno no Japão

Depois de uma performance abaixo do esperado em Cingapura, os carros da Mercedes voltarão a duelar na Fórmula 1, neste fim de semana. Lewis Hamilton e Nico Rosberg vão se enfrentar na primeira fila do grid do GP do Japão, neste domingo, e o piloto inglês prevê uma boa batalha.

"Eu curti o duelo com Nico hoje. Ele fez um grande trabalho e foi uma briga empolgante. Esta é uma pista na qual estamos sempre lutando para ganhar mais e mais tempo", disse o líder do campeonato, que poderá se colocar em posição muito favorável se vencer a prova de domingo. Ele tem atualmente 41 pontos de vantagem sobre Rosberg, faltando seis corridas para o fim da temporada.

Para ampliar esta vantagem, terá que superar o alemão, que vai largar pouco a sua frente. Hamilton lamenta não ter podido buscar a pole position. Ele acredita que poderia acirrar ainda mais a briga caso o russo Daniil Kvyat não tivesse sofrido acidente nos segundos finais do treino. O capotamento da Red Bull antecipou o fim da sessão, quando o inglês iniciava nova volta rápida.

"Eu comecei a última volta muito bem e estava lá pela curva 7 quando o treino foi paralisado. Na primeira volta, do Q3, não fui muito bem. Mas o importante é que Daniil saiu sozinho do carro e está bem depois de um acidente feio como esse", comentou Hamilton.