Hamilton elogia Verstappen, mas diz confiar na estratégia da Mercedes para a prova de domingo

Empatado em número de pontos com Max Verstappen, mas precisando ficar à frente do holandês em Abu Dabi, no domingo, para confirmar o seu oitavo título na Fórmula 1, Lewis Hamilton largará na segunda posição neste domingo. O britânico ficou aproximadamente 0s3 atrás do rival na classificação realizada na manhã deste sábado, situação que o obrigou a reconhecer o grande desempenho do adversário. Ainda assim, mostrou confiança na estratégia adotada pela equipe Mercedes.

"Max fez uma ótima volta e não pudemos responder a isso hoje. Ele merece totalmente a pole. Mas acho que estamos em boa posição com os nossos pneus amanhã, e esperamos uma boa corrida. Ainda estou na primeira fila e vamos navegar a partir daí", falou Hamilton.

Na entrevista, ele bateu bastante na tecla da estratégia usada pela Red Bull, que surpreendeu muita gente. A escuderia optou por uma largada com pneus macios, diferente da Mercedes. Hamilton e Bottas iniciaram a corrida com componentes médios. O finlandês largará em sexto, atrás de Sérgio Perez, em quarto.

Questionado sobre o motivo que o levou a não superar Max Verstappen, Lewis foi enfático: "Max fez uma volta fantástica. Eu errei em alguns pontos em uma das voltas, mas na outra tentativa eu apenas não consegui ser tão rápido", disse o piloto britânico, com um semblante de muita confiança.

O que joga contra Hamilton é que a pista não tem histórico de grandes ultrapassagens, mas ela passou por algumas modificações para a temporada 2021. Além disso, quem larga na frente costuma vencer. Foi assim no ano passado, quando o próprio Max Verstappen fez a pole e conquistou a corrida. Na ocasião, o britânico já havia confirmado o heptacampeonato.

O Grande Prêmio de Abu Dabi acontecerá neste domingo, às 10h (horário de Brasília). Empatados com 369.5 pontos, Verstappen tem o desempate a seu favor por ter vencido nove corridas no ano, contra oito de Hamilton.