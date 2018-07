Hamilton espera ampliar vantagem em 'pista especial'

Embalado pela quarta vitória consecutiva na temporada 2014 da Fórmula 1, assegurada com o triunfo no estreante GP da Rússia, o inglês Lewis Hamilton chega ao GP dos Estados Unidos com a intenção de ampliar a sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos para o alemão Nico Rosberg, atualmente em 17 pontos. Por isso, espera conquistar mais um triunfo no próximo fim de semana.

"Eu realmente gosto de ir lá e eu estou ansioso para mais uma grande corrida - espero que acabe com outro chapéu Stetson no degrau mais alto do pódio", disse Hamilton, que venceu o GP dos Estados Unidos em 2012, na volta da prova ao calendário da Fórmula 1.

Além de tentar repetir esse triunfo, Hamilton destacou que a corrida também será especial pela ele em razão da presença de vários familiares em Austin. "Uma grande parte do lado americano da minha família virá para a corrida, que eu venci em 2012, por isso é uma pista especial para mim", afirmou.

O GP dos Estados Unidos será o primeiro a ser realizado após a Mercedes assegurar o título do Mundial de Construtores com a "dobradinha" de Hamilton e Rosberg na Rússia. E o inglês voltou a destacar o orgulho pela conquista antecipada da sua equipe.

"Quando eu fui para as fábricas em Brackley e Brixworth na semana seguinte, o ambiente era simplesmente fantástico. Todo mundo trabalhou tão duro para conseguir esse título e todos eles merecem saborear o momento", comentou, antes de participar do que classificou como "um dos melhores fim de semana" do calendário da Fórmula 1.