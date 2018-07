Hamilton espera evolução da Mercedes na classificação O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro treino livre desta sexta-feira, mas acabou com o quarto melhor tempo do dia, atrás do seu companheiro de Mercedes, o alemão Nico Rosberg, e dos dois carros da Red Bull - o alemão Sebastian Vettel ficou na liderança, seguido pelo australiano Mark Webber. Por isso mesmo, ele disse esperar evolução no carro da equipe para a sessão de classificação neste sábado, que definirá o grid de largada do GP de Cingapura de Fórmula 1.