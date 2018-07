Hamilton espera Mercedes mais forte no GP da Malásia

SEPANG - Quinto colocado no GP da Austrália, que abriu a temporada 2013 da Fórmula 1, Lewis Hamilton garantiu que ficou satisfeito com o desempenho da Mercedes, mas ainda quer mais. O piloto britânico espera ser mais forte neste fim de semana, quando será disputado o GP da Malásia, no circuito de Sepang.

"Estou muito orgulhoso do trabalho que a equipe tem feito até agora, e eu sei que os caras estão fazendo de tudo no Reino Unido para melhorar o desempenho do carro. Espero que possamos ter um fim de semana positivo aqui e construirmos sobre o progresso que fizemos em Melbourne e sobre o que aprendemos com essa corrida", disse.

Hamilton disputou seis vezes o GP da Malásia pela McLaren, mas nunca venceu. Seu melhor resultado é o segundo lugar em 2007, sua temporada de estreia. No ano passado, ele faturou a pole, mas terminou a prova na terceira colocação. Mesmo assim, o inglês garante gostar do circuito de Sepang. Porém, ele revelou preocupação com a umidade e o calor.

"Sepang é um circuito fantástico e onde eu não consegui ganhar antes. Minha parte favorita da pista é provavelmente entre a curva cinco e seis, mas é sempre um desafio emocionante aqui, com o calor e a umidade", disse.