Hamilton espera que prova da Turquia continue série de corridas empolgantes

ISTAMBUL - "Há todas as razões para acreditar que a sequência de corridas empolgantes continuará na próxima etapa". Foi com essa declaração que o piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, definiu suas expectativas para o GP da Turquia de Fórmula 1, que acontecerá no dia 8 de maio, em Istambul.

Após vencer a última etapa - que foi considerada uma das corridas mais empolgantes dos últimos anos na Fórmula 1 -, disputada no dia 17 de abril, na China, Hamilton assumiu a segunda colocação do campeonato, com 47 pontos somados, 21 atrás do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull.

Agora, ele mostra confiança para voltar a Istambul, onde venceu a corrida do ano passado. Mas Hamilton também admite preocupação com o desgaste dos pneus. "Para esta corrida, acho que veremos os pilotos tomando muito cuidado com seus pneus, especialmente na curva oito, que é rápida e instável. É uma das curvas que mais exige dos pneus em todo o calendário", analisou o piloto.

Companheiro de Hamilton na McLaren, o também inglês Jenson Button concordou com a análise e foi além. Para ele, que ocupa a terceira colocação no Mundial, com 38 pontos, o bom uso dos pneus poderá determinar o resultado da prova em Istambul.

"Acho que não é subestimar ninguém dizer que o uso correto dos pneus irá determinar a estratégia de corrida de cada equipe. Será muito importante garantir a integridade do pneu e isso determinará quando e quantas vezes iremos parar durante o GP", afirmou Button.