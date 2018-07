Hamilton espera rápida adaptação a novos pneus da F1

BUDAPESTE - Atual vencedor do GP da Hungria de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton espera repetir o resultado na prova deste domingo, no circuito de Hungaroring. Para isso, no entanto, o piloto da Mercedes sabe que precisará de uma rápida adaptação de seu carro aos novos pneus da Pirelli, com os quais terá o primeiro contato nos treinos livres de sexta-feira.

"Eu sempre me diverti em Hungaroring e é uma pista em que tive a sorte de vencer três vezes até o momento. Eu adoro o desenho do circuito e Budapeste é realmente uma cidade legal, com ótima atmosfera no final de semana. Será um final de semana importante para nós e precisamos ter um bom início na sexta-feira, quando teremos a chance de testar os novos pneus pela primeira vez", declarou.

Hamilton ainda fez questão de exaltar o trabalho da Mercedes nas últimas semanas. "Eu passei algum tempo na fábrica desde que voltamos da Alemanha e sei que todos estão trabalhando muito duro para melhorar nosso desempenho geral e para corrigir os problemas que tivemos na última corrida."

Companheiro de Hamilton na equipe, Nico Rosberg comentou sobre a dificuldade de pilotar em Hungaroring. "Hungaroring é sempre uma pista especial, na qual gosto de pilotar, e é muito desafiadora para os pilotos. Com todas as curvas e voltas, parece muito com Mônaco, mas é um circuito normal", disse.