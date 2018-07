Hamilton exalta agressividade na largada na Alemanha

O inglês Lewis Hamilton exaltou o seu desempenho neste domingo após vencer o GP da Alemanha de Fórmula 1 no circuito de Nurburgring. Como assumiu a liderança da prova na largada ao ultrapassar o pole position Mark Webber, o piloto da McLaren adotou um estilo de pilotagem mais conservador para conquistar o seu segundo triunfo nesta temporada e o 16º da sua carreira.

"Pilotar volta após volta com décimos de segundos nos separando foi realmente algo à beira da perfeição. E com meu estilo agressivo, eu senti que as manobras que eu fiz foi uma das exibições mais precisas que eu tive", afirmou."Eu estava em uma boa posição e dias como esse são mais recompensadores do que você pode imaginar", completou.

O triunfo deste domingo colocou Hamilton em terceiro lugar no Mundial de Pilotos, com 134 pontos, 82 atrás do alemão Sebastian Vettel, que lidera o campeonato. Assim, o inglês preferiu ser cauteloso ao avaliar as suas chances de título e ressaltou ser mais importante pensar em uma corrida por vez, começando com o GP da Hungria, que será disputado no próximo domingo.

"Vencer é muito positivo, mas ainda há um longo caminho pela frente e precisamos ter consistência. Falar qualquer coisa agora pode ser um desastre porque a próxima corrida vai ser muito, muito difícil. Estamos de volta à briga e espero que possamos manter esse ímpeto", disse.