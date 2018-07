Hamilton exalta boa performance na chuva e ganha apoio do chefe após polêmica

Lewis Hamilton fez as pazes com a torcida inglesa neste sábado. Alvo de polêmica durante a semana, por não comparecer a evento de divulgação da Fórmula 1, o piloto da casa se redimiu ao exibir grande performance e faturar a pole position do GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone. Além de ganhar aplausos e comemorações nas arquibancadas, ele recebeu elogios e o apoio público do chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Hamilton liderou o treino classificatório e faturou a pole neste sábado ao exibir grande performance na pista molhada de Silverstone, sob chuva. "Gosto de condições mais complicadas na pista. Este é um tempo tipicamente inglês. É onde eu cresci no automobilismo. Me sinto muito confortável aqui e o time fez um trabalho fantástico", disse o inglês.

O forte desempenho e a pole foram celebradas pela torcida enquanto Hamilton concedia entrevista ainda na pista. "Eu preciso ter certeza de dar o meu melhor para eles", afirmou o piloto da Mercedes, referindo-se aos torcedores fanáticos do automobilismo inglês.

As declarações do piloto e os aplausos da torcida selaram as pazes entre as duas partes. Hamilton virara alvo de críticas nos últimos dias por ter se ausentado do grande evento de divulgação promovido pelos novos proprietários da F-1 na quarta-feira, no centro de Londres. Piloto da casa, Hamilton foi o único do grid a não comparecer.

A ausência causou críticas de fãs nas redes sociais e dos jornalistas. Neste sábado, Hamilton ganhou o apoio público do seu chefe. "Nós tivemos uma conversa no começo da semana sobre se seria bom ou não comparecer ao evento. Depois de cinco anos de trabalho em conjunto, acho que o mais importante é darmos a ele abertura para tomar suas decisões em buscar a melhor performance nas corridas", declarou Toto Wolff.

Questionado sobre a baixa no evento, Hamilton disse que preferiu dar prioridade a sua preparação para a corrida deste domingo. Wolff aprovou a escolha do piloto. "Eu dei a ele liberdade para ele organizar seus dias como preferia. Se ele acha que se afastar do ambiente da F-1 o ajuda a extrair sua melhor performance, que assim seja", declarou o chefe da Mercedes.