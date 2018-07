Hamilton exalta carro após liderança no primeiro dia de treinos na Bélgica

O inglês Lewis Hamilton comemorou nesta sexta-feira o resultado obtido por ele no primeiro dia de treinos livres para o GP da Bélgica de Fórmula 1, que será disputado no domingo, no circuito de Spa-Francorchamps. O piloto da Mercedes travou um duelo intenso com o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, pelo melhor tempo nas duas baterias de testes do dia e levou a melhor na segunda parte.

"É ótimo voltar (após as férias da categoria). Hoje, sentimos que foi uma das mais fortes sextas da temporada. O carro esteve bem desde que deixou os boxes. Fizemos alguns bons ajustes com o jogo de pneus desde o início do primeiro treino, o que é uma forma realmente encorajadora de começar o fim de semana", declarou o piloto, que fez a marca de 1min44s753, contra 1min45s015 de Raikkonen.

Já o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, enfrentou alguns problemas durante as duas sessões de treinos livres desta sexta no circuito de Spa-Francorchamps, mas fechou o dia na terceira colocação entre os pilotos que foram para a pista, com o tempo de o 1min45s18.

"No geral, foi um dia complicado. Tivemos alguns problemas para configurar o carro e não me senti muito confortável no começo. No final, estava melhorando, fizemos grandes avanços. A performance do nosso carro, de uma maneira geral, parece boa. No entanto, ainda há uma margem para melhorar o carro. As longas áreas de velocidade foram interrompidas pela chuva, mas obviamente foi o mesmo para todos. Fico feliz por pelo menos termos tido algumas voltas com bastante combustível", analisou.

Bottas é também o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 169 pontos, atrás de Lewis Hamilton, que tem 188 e ocupa a vice-liderança da competição. O líder é o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que somou 202 pontos nas 11 etapas da temporada disputadas até agora.

Neste sábado, os pilotos voltam à pista para uma terceira sessão de treinos livres e, na sequência, abrem a disputa por um lugar no grid. O GP da Bélgica terá largada às 9 horas (de Brasília) do domingo.