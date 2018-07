Hamilton exalta desempenho, mas reclama de calor na Hungria: 'Parece uma sauna'

"Foi muito divertido pilotar neste circuito, nesta combinação de curvas e ondulações. O jeito como tudo fluiu hoje parece um pouco a velha escola de automobilismo. Está incrivelmente quente. Parece que eu estava pilotando numa sauna", declarou o inglês. "Você fica encharcado de suor antes mesmo de entrar no carro. Acho que perdi meio quilo em apenas um treino."

Justamente em razão do calor (termômetros marcavam 32 graus, sendo 50 graus na pista), Hamilton exaltou o bom desempenho obtido com a Mercedes nesta sexta. "Foi um grande desafio conseguir uma boa volta nestas condições. Acho que todos sofreram um pouco", avaliou o piloto, que espera uma temperatura mais amena no domingo. "Aí será mais fácil lidar fisicamente com esta situação."

Enquanto Hamilton celebrava a boa performance em Budapeste, Nico Rosberg lamentava o dia "difícil". "Não consegui encontrar o equilíbrio adequado do carro. Temos muito trabalho a fazer para melhorar o acerto do carro antes da manhã deste sábado", comentou o alemão, que não deixou de reclamar do calor. "No carro, você senta muito próximo do asfalto, então pode sentir muito o calor da pista. Isso vai exigir muito dos pilotos no domingo."