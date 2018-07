Hamilton exalta melhora no carro para o GP da China

"Parece que conseguimos algumas melhoras em relação à Malásia e vamos passar toda a tarde procurando alguns elementos do novo pacote de evolução do carro para levar adiante pelo resto do final de semana", declarou Hamilton.

Após duas segundas colocações, com Hamilton na Austrália e Jenson Button na Malásia - ambas vencidas por Sebastian Vettel -, a McLaren espera conseguir sua primeira vitória na temporada no GP da China, neste domingo.

"O treino da manhã (no horário local) foi relativamente bom e o carro funcionou bem, é um bom carro para dirigir. Pela tarde, tentamos algumas coisas e não melhorou muito o balanço do carro", declarou Button. "Se conseguirmos acertar o balanço amanhã (sábado), chegaremos mais perto da Red Bull", completou.