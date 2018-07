Hamilton exalta Mercedes, mas volta a destacar força da Ferrari

"Estou muito feliz com isso. Não importa quem esteja na disputa, você sempre tenta vencer qualquer um. Mas é bom ter uma briga com a Ferrari assim como a disputa com Nico. A Mercedes tem sido a melhor equipe no grid desde o ano passado, mas a Ferrari está dificultando muito agora. Não foi uma vitória fácil. No final, tive que usar mais os freios por causa dos retardatários, mas felizmente para mim os freios não aqueceram tanto como os do Nico", comentou.

Hamilton se referiu aos problemas que o companheiro de equipe, Rosberg, teve com os freios e lhe custaram a segunda colocação da corrida. "Sei que para a equipe não foi o melhor resultado, mas ainda estamos com alguns pontos à frente. Sei também que trabalharemos mais fortes para dar o melhor na próxima corrida. Isso é o que torna o automobilismo interessante e é por isso que corremos. Queremos brigar com outras equipes", comentou.

Rosberg demonstrou insatisfação com a terceira colocação. "No final, fiquei chateado que Kimi Raikonnen me ultrapassou, mas não tinha chance de defender minha posição com os problemas que tive com nos freios nas duas últimas voltas. De qualquer maneira, vamos investigar isso para tentar resolver na próxima corrida", finalizou.