Hamilton faz elogios a Rosberg em festa do título da Mercedes

Com o tricampeonato encaminhado no Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton fez elogios ao companheiro de Mercedes, o alemão Nico Rosberg, na festa que a equipe preparou nesta segunda-feira para celebrar o troféu do Mundial de Construtores, conquistado ao fim do GP da Rússia, no domingo.

Hamilton reconheceu as dificuldades de Rosberg ao longo da temporada e chamou o alemão de "grande companheiro" de equipe. "Gostaria de enfatizar como Nico é um grande companheiro. Ele teve uma temporada mais difícil que a minha até agora, mas tem sido um verdadeiro companheiro de equipe ao longo do campeonato", declarou Hamilton.

"Sei que ele estará lutando pelo título nos próximos anos, nos quais nós vamos estar brigando forte um contra o outro", disse o líder disparado do campeonato. As declarações do inglês surpreendem em razão dos seguidos atritos que teve com o alemão na temporada passada. Críticas públicas e até suspeitas sobre a conduta honesta do companheiro esquentaram os bastidores na briga interna da Mercedes.

Hamilton foi uma das estrelas da festa da Mercedes na fábrica de Brackley, na Inglaterra, nesta segunda. Foram os 25 pontos que ele conquistou na Rússia que garantiram o título de Construtores por antecipação, faltando ainda quatro etapas para o fim do campeonato. Rosberg abandonou no início da corrida, por problemas no acelerador, e não pontuou em Sochi.

Ao alcançar os 531 pontos no Mundial, a Mercedes não pode mais ser alcançada pela Ferrari. A segunda colocada tem 359 pontos. O forte rendimento da Mercedes, que ainda deve festejar o Mundial de Pilotos com Hamilton, pode ser comprovado pelos números na temporada até agora. Foram 12 vitórias, 29 pódios, 14 pole positions e 9 voltas mais rápidas em 15 corridas. Com este aproveitamento, a equipe obteve 60% dos pontos em disputa e liderou 79% das voltas das 15 provas disputadas até agora.