Hamilton faz elogios ao carro e Nico Rosberg admite superioridade

Após vencer o GP da Austrália com certa tranquilidade, Lewis Hamilton comemorou a boa largada na temporada 2015 da Fórmula 1 e fez inúmeros elogios a sua Mercedes. Enquanto o atual campeão festejava a primeira vitória do ano, o alemão Nico Rosberg admitia a superioridade do companheiro no Circuito de Albert Park, em Melbourne.

"É realmente inacreditável o que a equipe fez hoje. É uma grande sensação começar a temporada do mesmo jeito que terminamos o ano passado. O carro está incrível, então agradeço à equipe", declarou o piloto inglês, que só teve trabalho para administrar o desgaste dos pneus e o consumo de combustível durante a corrida. "Assim que consegui abrir dois segundos, só precisei manter esta vantagem."

O piloto, contudo, tenta manter os pés no chão depois dessa fácil vitória. "Espero que a equipe possa continuar trabalhando para evoluir. Não é porque tivemos uma boa folga hoje que teremos facilidade sempre. Ainda há um longo caminho pela frente", disse o inglês, que sonha em conquistar o tricampeonato da F1 nesta temporada.

Enquanto Hamilton passeou neste domingo, Rosberg se empenhou para alcançar o companheiro, sem sucesso. Sem conseguir ameaçar o companheiro, o alemão se mostrou conformado ao fim da prova. "Ele fez um trabalho perfeito neste fim de semana, sem cometer erros e evoluindo bastante de sexta até domingo", comentou.

Rosberg planeja reagir na próxima etapa do campeonato, na Malásia. "Tivemos o carro mais rápido hoje e todos fizeram um grande trabalho. Agora temos muitas corridas pela frente. Mas quero revidar na Malásia, este é o foco", declarou o vice-campeão da temporada passada.