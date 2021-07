Hamilton faz melhor tempo e larga em 1º na 'sprint race' para o GP da Inglaterra de F-1

Silverstone - Lewis Hamilton foi o mais veloz nesta sexta-feira e vai largar em primeiro na corrida classificatória de sábado, a chamada "sprint race", que vai decidir o grid para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, a ser disputado no domingo, no Circuito de Silverstone.

O piloto inglês da Mercedes completou a volta mais rápida em 1min26s134, seguido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ficou 0s075 (1min26s209). Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, ficou na terceira posição (1min26s328).

A Ferrari apareceu em quarto lugar com o monegasco Charles Leclerc (1min26s828), à frente do mexicano Serio Pérez, da Red Bull (1min26s844). A McLaren veio na sequência com o britânico Lando Norris (1min26s897) e o australiano Daniel Ricciardo (1min26s899).

O espanhol Carlos Sainz Jr. levou a sua Ferrari para a nona colocação (1min27s001), atrás do britânico George Russell (1min26s971), da Williams. O tetracampeão Sebastian Vettel, da Aston Martin, fechou a lista dos dez primeiros (1min27s179).

Os carros voltam para a pista neste sábado, às 8 horas, para o segundo treino livre, com duração de 60 minutos. Depois, às 12h30 será a corrida classificatória, de 100 quilômetros (17 voltas), para definir o grid para a corrida.

Para o treino livre, as equipes terão direito a um jogos de pneus de livre escolha, número que aumenta para dois na corrida classificatória (pit não obrigatório).