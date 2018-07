Hamilton festeja e Button lamenta resultado em treino na Alemanha NURBURG - Os resultados no primeiro dia de treinos para o GP da Alemanha de Fórmula 1, nesta sexta-feira, não foram os esperados pela McLaren. Lewis Hamilton foi apenas o sétimo mais rápido do dia, com 1min32s724, enquanto Jenson Button foi ainda pior, com o 11.º tempo: 1min33s225. Ambos ficaram muito atrás do líder Mark Webber, que anotou 1min31s711. Porém, enquanto um lamentou, o outro comemorou o desempenho.