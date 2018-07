Hamilton festeja prova na Hungria, onde já venceu quatro vezes

Terceiro colocado do GP da Alemanha no último domingo, Lewis Hamilton viu o seu companheiro de Mercedes, Nico Rosberg, voltar a desgarrar na liderança do Mundial de Fórmula 1 ao vencer a prova disputada em seu país. Agora 16 pontos atrás do alemão na briga direto pelo título, o piloto inglês exibiu empolgação com a chegada da categoria a Budapeste, que recebe o GP da Hungria no próximo final de semana.

Hamilton tem ótimo retrospecto no circuito de Hungaroring, pois já venceu quatro vezes em sete corridas disputadas no local, e vê a pista húngara, cheia de curvas e retas curtas, como um fator positivo para as suas características de piloto arrojado. No ano passado, além de vencer essa prova do calendário da F1, ele ainda largou na pole.

"O GP da Hungria é sempre uma prova especial para mim, com quatro pole positions e quatro vitórias em minhas sete corridas lá até agora - incluindo minha primeira vitória pela Mercedes na temporada passada", afirmou o inglês, admitindo que também teve "muita sorte ao longos dos anos" na Hungria.

"É um circuito que eu realmente gosto. É um circuito onde você pode realmente atacar, que funciona para um piloto agressivo como eu, então talvez combine com meu estilo de pilotagem um pouco mais do que alguns outros. Sempre tive um grande apoio dos fãs lá também, então estou ansioso por isso. Estou fazendo absolutamente tudo que posso para voltar de lá em pé de igualdade com Nico na batalha pelo título. Eu não posso focar mais ou trabalhar mais duro do que estou fazendo agora. Esse campeonato está provando ser um grande desafio para mim, mas é assim que eu adoro - e eu não poderia tê-lo de outra maneira", ressaltou.