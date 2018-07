Hamilton festeja traçado de Silverstone: 'É como a maior montanha-russa de todas'

Segundo colocado nos treinos livres para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, o piloto britânico Lewis Hamilton celebrou muito nesta sexta-feira o fato de correr em casa. Além de destacar o apoio do torcedor, ele enalteceu o traçado do circuito de Silverstone, "a maior montanha-russa de todas", segundo comparou.

"Hoje (sexta-feira) foi um grande início para o fim de semana. É sempre bom estar de volta aqui em Silverstone. O traçado está absolutamente fantástico com esses novos carros", elogiou o piloto da Mercedes. "Já era um dos melhores circuitos do mundo, mas agora, com esses carros e a velocidade que estamos atingindo nas curvas, está fenomenal. É como a maior montanha-russa de todas".

Lewis Hamilton também aprovou o desempenho do carro e se revelou confiante para o treino de classificação deste sábado. "Estamos em uma boa posição para o final de semana. Ainda precisamos de alguns ajustes, mas há uma grande margem para avançarmos", acrescentou.

Líder nos treinos livres, mas punido com a perda de cinco posições no grid por trocar a caixa de câmbio, o finlandês Valtteri Bottas também apostou em um bom desempenho da Mercedes. "Nas primeiras sessões, o equilíbrio não estava tão distante, então foi um começo positivo. Ainda há muito trabalho para tornar o carro mais estável e confiável nas curvas de alta velocidade. Mas, de maneira geral, acho que foi um bom início".