Hamilton ganha quadro de Bottas nu e agradece: 'Um presente incrível'

O paddock da Fórmula 1 em Mônaco registrou um momento descontraído nesta quinta-feira. O heptacampeão Lewis Hamilton recebeu de seu ex-companheiro de equipe Valtteri Bottas um quadro em que o piloto finlandês aparece nu em um riacho em uma viagem que fez ao Colorado, nos Estados Unidos, recentemente.

A foto viralizou nas redes sociais há cerca de duas semanas quando foi compartilhada por Valtteri Botttas. O piloto da Alfa Romeo foi clicado pela namorada Tiffany Cromwell, ciclista australiana, durante um passeio que realizaram em Aspen. O post já recebeu mais de 426,5 mil curtidas.

Diante do sucesso, Bottas decidiu comercializar cinco mil cópias da foto e reverteu os 50 mil euros (cerca de R$ 255 mil) arrecadados para uma instituição de caridade. Mas uma das cópias o finlandês separou para presentear o amigo Lewis Hamilton. Companheiros de Mercedes por cinco temporadas, os pilotos viram a dupla ser desfeita em 2022, quando a escuderia alemão optou por colocar o britânico George Russell no lugar de Bottas, que, por sua vez, se transferiu para a Alfa Romeo e tem obtido bons resultados.

Ao receber o presente, Lewis Hamilton se mostrou surpreso, mas logo tratou de brincar com o ex-companheiro. "Um presente incrível", escreveu o heptacampeão em suas redes sociais. "Salvei a última impressão para o meu amigo", gargalhou Bottas.

O piloto finlandês já havia aparecido com a bunda descoberta em um dos episódios da série Drive to Survive da Netflix. Na ocasião, Bottas estava em uma sauna e mostrava sua insatisfação pela situação em que vivia na Mercedes.

Hamilton e Bottas se preparam para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. As atividades começam nesta sexta-feira, com o primeiro treino livre, às 9h. O grid de largada será definido no sábado, às 11h. A largada será dada às 10h de domingo.