Hamilton garante a pole no GP da França e comanda dobradinha da Mercedes

As Mercedes dominaram o treino classificatório deste sábado e garantiram a dobradinha para o GP da França de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton levou a melhor na disputa com seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas, e garantiu a pole position para a oitava etapa da temporada.

Faltando poucos segundos para o término do Q3, Bottas chegou a cravar a volta mais rápida. Mas Hamilton veio logo atrás e, com o cronômetro zerado, fez o melhor tempo em 1min30s029, 0s118 mais rápido do que o finlandês.

Sem forças para competir com a Mercedes, restou ao alemão Sebastian Vettel colocar a Ferrari em terceiro lugar no grid. O tetracampeão largará ao lado do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

A quinta colocação ficou com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que terminou o classificatório à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. O espanhol Carlos Sainz Jr, da Renault, largará em sétimo.

A oitava colocação ficou com o principal destaque do classificatório, o monegasco Charles Leclerc. Cotado para um lugar na Ferrari na próxima temporada, ele surpreendeu nas duas partes iniciais do treino e levou a Sauber ao Q3. O dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, sairá em nono, e seu companheiro de equipe, o francês Romain Grosjean completará a lista dos dez primeiros.

Grosjean nem conseguiu dar a primeira volta no Q3. Logo no início, ele rodou e ficou sem marcar o tempo final. O classificatório começou com tempo seco, mas durante o Q2 a chuva voltou a cair no circuito de Paul Ricard, assim como aconteceu nas sessões de treinos livres.

As Mercedes não chegaram a ser ameaçadas pelos outros carros do grid. Hamilton dominou toda a atividade e teve como único concorrente Bottas. A surpresa negativa mais uma vez foram os carros da McLaren, que pararam logo no Q1.

O espanhol Fernando Alonso, que vinha de vitória nas 24 Horas de Le Mans na semana passada, voltou para a realidade na Fórmula 1 e largará em 16º. Seu companheiro, Stoffel Vandoorne, sairá logo atrás. O holandês ganhou uma posição no grid, porque o neozelandês Brendon Hartley foi punido pela troca de motor e sairá em último.

A largada da oitava etapa da temporada da Fórmula está prevista para as 11h10 (de Brasília) deste domingo. Na classificação geral do Mundial de Pilotos, Vettel lidera com 121 pontos, com um de vantagem sobre Hamilton.

Confira o grid de largada para o GP da França:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min30s029

2º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min30s147

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min30s400

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s705

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min30s895

6º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min31s057

7º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min32s126

8º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min32s635

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min32s930

10º - Romain Grosjean (FRA/Haas), sem tempo

-----------------------------------------------

11º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min32s075

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min32s115

13º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min32s454

14º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min32s460

15º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min32s820

------------------------------------------------

16º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min32s976

17º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min33s162

18º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min33s636

19º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min33s729

20º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min33s025*

* punido pela troca do motor.