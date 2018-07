Hamilton herda vitória após batida dos Red Bulls

Tinha tudo para ser mais um domingo de domínio da Red Bull, mas a disputa interna entre os pilotos não permitiu. Melhor para Lewis Hamilton, que venceu o GP da Turquia, em Istambul, sétima etapa do Mundial de Fórmula 1. Jenson Button completou a dobradinha da McLaren, em segundo. Mark Webber ainda conseguiu salvar um terceiro lugar na prova, após bater com Sebastian Vettel, resultado que manteve o australiano na liderança do campeonato, com 93 pontos.

Veja também:

Sétimo, Massa diz que prova na Turquia foi 'muito chata'

Button se diz satisfeito com 2.º lugar em Istambul

Hamilton celebra vitória e minimiza disputa com Button

Schumacher vê Mercedes em evolução após quarto lugar

Barrichello lamenta problema com embreagem na largada

Os brasileiros fizeram corridas discretas. Felipe Massa andou o tempo todo em oitavo com sua Ferrari. Largou em oitavo e assim chegou, resultado que o fez cair para o sétimo lugar no campeonato, com 67 pontos. Rubens Barrichello, sofrendo com a Williams, foi apenas 14.º.

Quem fez corrida relativamente boa foi Bruno Senna, que conseguiu finalmente tirar seu HRT das últimas posições, inclusive fazendo uma bela ultrapassagem sobre Lucas di Grassi. No entanto, o carro da Hispania ainda sofre com a falta de resistência e tanto o brasileiro quando o indiano Karun Chandhok abandonaram. O piloto da Virgin terminou em 19.º.

CLASSIFICAÇÃO 1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 58 voltas 2.º - Jenson Button (ING/McLaren), a 2s6 3.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), a 24s2 4.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 31s1 5.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 32s2 6.º - Robert Kubica (POL/Renault), a 32s8 7.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 36s6 8.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 46s5 9.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), a 49s0 10.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), a 1min05s6 11.º - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), a 1min05s9 12.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), a 1min07s8 13.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), a 1 volta 14.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), a 1 volta 15.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), a 1 volta 16.º - Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), a 1 volta 17.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), a 1 volta 18.º - Timo Glock (ALE/Virgin), a 3 voltas 19.º - Lucas di Grassi (BRA/Virgin), a 3 voltas ABANDONOS Karun Chandhok (IND/Hispania), desistência Bruno Senna (BRA/Hispania), desistência Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), batida/pneu furado Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), desistência Jarno Trulli (ITA/Lotus), mecânico MELHOR VOLTA Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min29s165

Com o resultado, Webber lidera com 96 pontos, mas agora vê Button se aproximar, agora em segundo, com 88 pontos. Hamilton é o terceiro, com 84 pontos, com Fernando Alonso, oitavo na corrida, em quarto no campeonato, com 79 pontos. Vettel, que abandonou a corrida após a batida com o companheiro de equipe, é o quinto no campeonato, com 78 pontos.

A luta pela vitória se resumiu no começo a duelo entre Webber e Hamilton, sempre com Vettel em terceiro, até a primeira rodada de pitstops, quando o alemão conseguiu entrar entre o australiano e o inglês. Os três seguiram o tempo todo muito próximos, em intervalo sempre inferior a 1 segundo.

Assim seguiu, até a volta 41, quando Vettel tentou ultrapassar Webber. Os carros se tocaram, em um acidente tipicamente de corrida, e o alemão abandonou, com o pneu furado. Ele saiu do carro reclamando com o companheiro de equipe, que seguiu na corrida, em terceiro, apesar de ter de parar no box para trocar o bico do carro.

A vitória caiu no colo da McLaren e por pouco não escapou por entre os dedos de seus pilotos. Até então fazendo corrida burocrática, Button resolveu brigar pela vitória, e a disputa foi fantástica. Na volta 48, o campeão do Mundo conseguiu ultrapassar Hamilton na sequência de esses antes da reta principal - com os carros lado a lado. Mas número 2 entrou melhor na reta, pegou o vácuo, retardou a freada e retomou a liderança, numa manobra bastante parecida com a que houve o toque entre os carros da Red Bull.

Quem fez corrida tranquila foi Michael Schumacher, que foi quinto praticamente a corrida toda. Atrás dele, Nico Rosberg sofreu boa parte da prova com problemas de pneus, mas conseguiu segurar um grupo de quatro pilotos atrás dele, os dois carros da Renault e os dois da Ferrari.

Alonso, largando em 12.º, novamente fez uma corrida estratégica, poupando equipamento até chegar atrás de Vitaly Petrov. Depois de muito brigar, o espanhol da Ferrari ganhou a oitava posição na volta 55, mas acabou tocando na Renault, que foi obrigada parar para trocar um pneu furado. Como consolação pelos pontos perdidos, o russo fez a melhor volta da corrida, feito inédito na categoria.

Stringer/Reuters

Vettel roda, com o pneu furado, após disputa com Webber, antes da entrada dos esses