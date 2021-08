Hamilton lamenta erro da equipe na estratégia: 'Fizemos tudo ficar mais difícil'

O GP da Hungria, a 11.ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, no circuito de Hungaroring, não foi dos mais fáceis para Lewis Hamilton. Largando na pole, o inglês até contou com a sorte após o acidente da largada provocado pelo finlandês Valtteri Bottas, seu colega de Mercedes, mas a equipe errou na estratégia e o heptacampeão mundial precisou recuperar diversas posições para chegar na terceira colocação.

Depois da corrida, e com a liderança do campeonato de volta - tem agora seis pontos a mais (192 a 186) que o holandês Max Verstappen, da Red Bull -, o inglês analisou a histórica prova. Visivelmente cansado, lamentou os problemas ao longo das 70 voltas. "Nós fizemos tudo ficar mais difícil, mas essas coisas acontecem. Dei o máximo, não tenho mais nada sobrando", afirmou.

Leia Também Vettel protesta contra governo húngaro e usa capacete arco-íris em GP da Fórmula 1

Hamilton ainda explicou o que aconteceu na relargada da prova, quando todo o pelotão entrou nos boxes e o então pole largou sozinho no grid. "Eu estava falando com a equipe sobre como estava a pista, mas eles me falaram que a chuva estava chegando. Então, vi todo mundo entrando. Chegamos aqui neste fim de semana sem saber o que esperar", disse.

Por fim, o terceiro colocado na prova comentou sobre a vitória de Esteban Ocon, a primeira do francês na categoria. "Parabéns para a Alpine e Esteban. Ele é uma estrela. Bom ver a Aston Martin aqui também(o alemão Sebastian Vettel foi o segundo) e há muito mais por vir", finalizou.

A Fórmula 1 faz uma pausa com as férias de verão no hemisfério norte e volta a acelerar no fim deste mês, no próximo dia 29, com o GP da Bélgica, a 12.ª das 23 etapas da temporada.