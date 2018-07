Hamilton lamenta erros e parabeniza Button por vitória O inglês Lewis Hamilton esteve próximo de conseguir a vitória no GP da Hungria, neste domingo, mas acabou sendo prejudicado por seus erros e pelos da McLaren, que fizeram com que ele terminasse apenas na quarta colocação. Apesar de ter visto o triunfo escapar, o piloto comemorou a vitória de seu companheiro de equipe, Jenson Button, com quem travou uma disputada batalha durante boa parte da corrida.