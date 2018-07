Hamilton lamenta 'fim de semana difícil', mas mostra confiança na luta com Vettel

O piloto britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, lamentou neste domingo os problemas que teve durante o fim de semana do GP da Áustria de Fórmula 1, realizada no circuito de Spielberg, mas entendeu que o quarto lugar obtido na prova foi um bom resultado diante de tantas dificuldades durante os dois dias de treinos para a corrida.

"Foi um fim de semana difícil, mas tenho no coração que diminuí o dano para Sebastian (Vettel, concorrente pelo título da temporada) nos pontos e que avancei na disputa. O carro estava ótimo hoje. Pude acelerar durante toda a prova e dei absolutamente tudo o que podia lá", frisou o britânico em entrevista coletiva após a prova.

Lewis Hamilton também demonstrou confiança no seu desempenho para diminuir a diferença em relação ao principal rival na luta pelo título do Mundial de Pilotos da categoria: Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari tem hoje 171 pontos e lidera a disputa, enquanto Hamilton surge em segundo na tabela, com 151 pontos.

"Eu realmente não acho que havia muito mais o que tirar do carro na corrida. Mas fui provavelmente um pouco mais suave na luta com Daniel (Ricciardo, da Red Bull) e deixei muito espaço. Não vou fazer isso de novo. Ficamos mais atrás de Sebastian de novo, mas ainda há um longo caminho pela frente. Vou continuar lutando e nunca vou desistir", ressaltou.

O britânico, de 32 anos, revelou ainda ansiedade para a próxima etapa da temporada, o GP da Inglaterra, na pista de Silverstone, onde Hamilton correrá em casa diante dos seus torcedores. "Estou realmente ansioso por Silvestone. Não posso esperar para ver a multidão em casa novamente. Espero poder usar Silverstone como um trampolim para a segunda metade da minha temporada", projetou o tricampeão mundial da categoria.