Hamilton lamenta problema e diz: 'Fui pego de surpresa'

Atrapalhado por um problema no disco de freio do seu carro, Lewis Hamilton lamentou neste sábado o fato de que o problema acabou provocando um acidente que o impediu de brigar pela pole do GP da Alemanha. Sem condições de voltar para a segunda parte da sessão classificatória para o grid no circuito de Hockenheim, o piloto inglês teve de se conformar com o 15.º lugar e ainda viu o seu companheiro de Mercedes e rival direto na luta pelo título, Nico Rosberg, garantir a primeira posição.

Após o treino deste sábado, Hamilton ainda revelou que a forte pancada que deu também o deixou com as pernas doloridas, mas assegurou que estará em boas condições de fazer uma boa corrida neste domingo, na prova marcada para começar às 9 horas (de Brasília).

"O carro estava ótimo. Freei no mesmo lugar que estava freando antes e subitamente perdi pressão nos freios - fui pego de surpresa e a falha fez o carro girar em direção ao muro. Não foi uma boa sensação quando aconteceu. Você apenas tem de tirar as mãos do volante e se preparar para o impacto, mas estou bem. Minhas pernas estão um pouco machucadas, mas estarei bem para amanhã. Nada vai me impedir de entrar no carro", ressaltou o piloto.

Em seguida, Hamilton exibiu decepção com o fato de que os mecânicos e engenheiros da Mercedes trabalharam até o início da última madrugada para deixar o carro em boas condições para o inglês, que agora não sabe como o monoposto estará após ser avariado pela forte pancada que deu no muro. "Não estou certo de onde vamos começar amanhã, porque depende dos danos do carro, mas daremos tudo, esperando por um pouco de sorte e quem sabe a recuperação que tive em Silverstone (onde venceu o GP da Inglaterra). Vai ser uma tarde dura, mas não vou desistir", prometeu.