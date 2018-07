Hamilton lamenta punição e prevê 'grande desafio' O inglês Lewis Hamilton largará apenas da nona colocação do grid do GP do Bahrein de Fórmula 1, neste domingo, depois de ter amargado um sábado um pouco decepcionante no circuito de Sakhir. Na pista, ele foi o quarto mais veloz do treino de classificação, mas acabou punido com a perda de cinco posições por ter trocado o câmbio de sua Mercedes.