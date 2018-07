Hamilton lamenta treino ruim, mas projeta evolução Lewis Hamilton admitiu ter ficado aquém do esperado nos treinos livres desta sexta-feira, no circuito de rua de Valência. Com o 14º tempo, o atual líder da Fórmula 1 teve dificuldade para se adaptar às atualizações da McLaren, mas não desanimou. Acredita que poderá fazer os ajustes necessários para entrar na briga pela pole position no sábado.