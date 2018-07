Hamilton larga em último e Bottas crava a pole no GP do Brasil

A pole position do GP do Brasil de Fórmula 1 ficou com a Mercedes. Mas o resultado do treino classificatório não foi o que a equipe alemã esperava. Mais novo tetracampeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton era o favorito a largar na frente, mas bateu logo no início da sessão e terá que largar em último. Sem a concorrência do companheiro, o finlandês Valtteri Bottas superou o alemão Sebastian Vettel e obteve sua terceira pole position na temporada e na carreira.

Em sua despedida do Brasil na F-1, Felipe Massa se destacou nas duas primeiras sessões do treino, mas não rendeu o esperado na terceira parte da classificação. Assim, obteve o 10º lugar, mas vai largar em 9º na corrida deste domingo, com largada marcada para as 14 horas e previsão de sol e calor. O brasileiro foi beneficiado por punições aos rivais.

O treino deste sábado foi disputado em situação oposta à previsão do tempo para a corrida: sem chuva, mas com pista molhada e temperatura de 18 graus. Foi nesta condições que Hamilton puxou a fila no início do Q1, a primeira sessão do treino classificatório.

O tetracampeão rodou na pista em sua primeira volta lançada e acertou com força a barreira de pneus na curva "Laranjinha". Na pista molhada, o inglês perdeu aderência com os pneus ainda sem aquecimento. A Mercedes do inglês sofreu muitos danos na asa e na suspensão dianteiras.

A batida forçou a bandeira vermelha e o treino foi paralisado por cerca de dez minutos. Na retomada, a Ferrari tomou conta da sessão. Mesmo com pneus macios, não tão velozes quanto os supermacios, Raikkonen liderou o Q1 e Vettel foi o terceiro. Bottas, com compostos supermacios, marcou o segundo tempo, após liderar o terceiro treino livre, pela manhã.

Massa brilhou ao anotar o quarto melhor tempo, correndo abaixo de 1min10s pela primeira vez no fim de semana. Já seu companheiro de Williams, o jovem canadense Lance Stroll, teve dificuldades no treino e não conseguiu avançar. Por conta da troca de câmbio, ele vai perder cinco posições no grid. Desta forma, deve largar em penúltimo lugar no domingo.

Bottas e a dupla da Ferrari contaram com pneus supermacios no Q2. E rapidamente elevaram o nível. Logo em sua primeira volta lançada, o finlandês cravou o novo recorde de treinos em Interlagos: 1min08s901. Nos instantes finais da sessão, Vettel foi ainda melhor: 1min08s494. Superou, assim, a marca que pertencia ao alemão Nico Rosberg, com 1min10s023, em 2014.

Os recordes vêm sendo quebrados em Interlagos desde o primeiro treino livre, na sexta-feira, por causa do aumento da velocidade dos carros da temporada, em razão de mudanças técnicas. Com esta sequência, o recorde da corrida, que segue com o colombiano Juan Pablo Montoya, com 1min11s473, em 2004, deve também ser batido neste domingo.

O Q2 terminou com Massa na sétima posição, com 1min09s612, ainda mais rápido do que na sessão inicial. Atrás de Vettel, Bottas foi o segundo melhor. E Verstappen anotou o terceiro tempo, logo à frente de Raikkonen.

No Q3, Bottas e Vettel fizeram um duelo particular na briga pela pole e também pelo recorde de treinos no GP do Brasil. Eles se alternaram na frente até que o piloto da Mercedes registrou 1min08s322, sob ligeira chuva em Interlagos, na última tentativa, já com o cronômetro zerado. Vettel não passou do 1min08s360. Raikkonen sairá do terceiro posto.

Massa, por sua vez, foi atrapalhado em sua primeira volta no Q3 e também cometeu erro. Em sua segunda tentativa, não conseguiu passar do 10º tempo. Assim, largará do nono lugar por conta de punições aplicadas a rivais, casos do australiano Daniel Ricciardo, do neozelandês Brendon Hartley e do francês Pierre Gasly, todos por mudanças nos motores dos seus carros

Confira o grid de largada do GP do Brasil:

1.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min08s322

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min08s360

3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1m08s538

4.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1m08s925

5.º - Sérgio Pérez (MEX/Force India), 1min09s598

6.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1m09s617

7.º - Nico Hulkenberg (ALE/Renault), 1min09s703

8.º - Carlos Sainz (ESP/Renault), 1m09s805

9.º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1m09s841

10.º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1m09s830

11.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1m09s879

12.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1m10s116

13.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1m10s154

14.º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber), 1min10s678

15.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min09s330*

16.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min10s875

17.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), sem tempo*

18.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min10s686*

19.º - Lance Stroll (CAN//Williams), 1min1min10s776*

20.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), sem tempo

* Punidos com perdas de posições no grid