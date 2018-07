Hamilton lidera 1º treino em Mônaco e Massa é só o 16º

Hamilton e o piloto alemão, vice-líder do Mundial, apenas três pontos atrás do inglês, se revezaram na ponta durante os trabalhos iniciais de pista em Montecarlo, sendo que a terceira posição ficou com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que cronometrou 1min18s506 na sua melhor volta.

O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, assegurou o quarto lugar desta primeira sessão livre ao marcar 1min18s930. Assim, ele se posicionou entre os dois carros da Red Bull, pois o alemão Sebastian Vettel veio logo atrás, em quinto, ao cravar 1min19s043. Kimi Raikkonen, por sua vez, conquistou a sexta colocação com o tempo de 1min19s467. Assim, ele conseguiu andar próximo de seu companheiro de Ferrari, o terceiro colocado deste Mundial - o finlandês é apenas o 11º.

Já Felipe Massa não conseguiu andar rápido neste primeiro treino em Mônaco e foi apenas o 16º colocado com a sua Williams. O brasileiro deu 25 voltas nesta sessão e a melhor delas ele completou em 1min20s517, tempo muito inferior ao do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, sétimo colocado com a marca de 1min19s494.

O grupo dos dez mais bem colocados do primeiro treino foi completado, nesta ordem, pelo mexicano Sergio Pérez, da Force India, pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, e pelo alemão Nico Huelkenberg (Force India). O inglês Jenson Button, parceiro de Pérez, veio logo atrás, em 11º.

A quinta-feira ainda conta com mais um treino livre visando a prova deste domingo, marcada para começar às 9 horas, mesmo horário do treino de classificação para o grid, que será realizado neste sábado. Mônaco tradicionalmente não conta com treinos na sexta-feira, dia reservado para uma série de eventos com pilotos e equipes no principado monegasco, palco da sexta etapa deste Mundial de F1.

Confira a classificação do primeiro treino livre do GP de Mônaco:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min18s271

2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min18s303

3) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min18s506

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min18s930

5) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min19s043

6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min19s467

7) Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min19s494

8) Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min19s666

9) Kevin Magnussen (DIN/McLaren), 1min19s789

10) Nico Huelkenberg (ALE/Force India), 1min19s856

11) Jenson Button (ING/McLaren), 1min20s033

12) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min20s118

13) Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min20s207

14) Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min20s241

15) Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min20s260

16) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min20s517

17) Adrian Sutil (ALE/Sauber), 1min20s736

18) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min20s914

19) Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min21s310

20) Marcus Ericsson (SUE/Caterham), 1min22s063

21) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham), 1min22s492

22) Max Chilton (ING/Marussia), 1min25S817