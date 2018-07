Hamilton lidera 1º treino na Hungria e Massa é o 10º Atual vice-líder do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton levou a melhor sobre Nico Rosberg, seu companheiro de Mercedes e rival direto na luta pelo título, no primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Budapeste. Com o tempo de 1min25s814 no circuito de Hungaroring, o piloto inglês superou por pouco o alemão, que cravou 1min25s997 para ficar com a segunda colocação.