Hamilton lidera 2.º treino livre na China

A McLaren mostrou na madrugada desta sexta-feira que vem forte para o GP da China. No circuito de Xangai, Lewis Hamilton fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres, com o seu companheiro de equipe Jenson Button ficando em terceiro.

Veja também:

Button lidera primeiro treino livre

No entanto, a Mercedes também esteve bem e garantiu o segundo e o quarto tempo, com Nico Rosberg e Michael Schumacher, respectivamente.

Dentre os brasileiros, o melhor foi Felipe Massa, em décimo primeiro, com o tempo de 1min36s944. Rubens Barrichello ficou durante todo o treino nas posições intermediárias e acabou em 15.º com sua Williams, registrando o tempo de 1min37s657. Di Grassi acabou em 22.º com a Virgin e Bruno Senna veio logo atrás com sua Hispania.

A classificação para o grid de largada começa às 3 horas de sábado, enquanto a corrida em Xangai, que marca a quarta etapa da Fórmula 1, será disputada às 4 horas de domingo.

FÓRMULA 1 2010 - GP DA CHINA

TREINOS LIVRES - SEGUNDA SESSÃO (melhores tempos)

1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min35s217

2.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min35s465

3.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min35s593

4.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min35s602

5.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min35s791

6.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min35s995

7.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min36s254

8.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min36s377

9.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1min36s387

10.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min36s604

11.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min36s944

12.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min36s986

13.º - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min37s421

14.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min37s431

15.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min37s657

16.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min37s804

17.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min37s867

18.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min39s624

19.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min39s947

20.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min40s233

21.º - Karun Chandhok (IND/HRT), 1min41s008

22.º - Lucas di Grassi (BRA/Virgin), 1min41s107

23.º - Bruno Senna (BRA/HRT), 1min41s345

24.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), sem tempo